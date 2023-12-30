Napoli evinde takıldı, Fiorentina tek golle kazandı

İtalya Serie A'da Napoli, sahasında Monza ile golsüz berabere kaldı. Fiorentina ise Torino'yu tek golle mağlup etti.

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30/12/2023

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Napoli evinde takıldı, Fiorentina tek golle kazandı

Serie A'da 18. haftannın açılışında iki karşılaşma oynandı.

Napoli, konuk ettiği Monza ile golsüz berabere kaldı.

Karşılaşmada 3 kırmızı kart çıktı. Napoli'de teknik direktör Walter Mazzari, 82. dakikada kırmız kart gördü.

Konuk Monza'da ise Raffaele Palladino 90+3'te, Mirko Maric ise 90+5'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Napoli puanını 28'e, Monza ise 22'e puana yükseldi.

Fiorentina tek golle kazandı

Günün diğer maçında Fiorentina, Torino engelini tek golle aştı.

Golsüz tamamlanan ilk yarının ardından Fiorentina, 83'te Luca Ranieri'nin golüyle galibiyeti buldu.

Aldığı galibiyetle Fiorentina puanını 33 yaptı, Torino ise 24 puanda kaldı.

30/12/2023 11:02
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