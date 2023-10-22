Napoli, Hellas Verona deplasmanında zorlanmadı

Son şampiyon Napoli, Serie A'nın 9. hafta mücadelesinde Hellas Verona deplasmanına çıktı. Napoli müsabakayı 3-1 kazandı.

Serie A'nın 9. haftasında Hellas Verona ile Napoli kozlarını paylaştı.

Napoli 27. dakikada Politano'nun golüyle 1-0 öne geçti. 43'te Kvaratskhelia ile farkı 2'ye çıkaran Napoli, ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıda da baskın oyununu sürdüren Napoli, 55. dakikada Kvaratskhelia'nın ayağından bir gol daha buldu ve skoru 3-0'a getirdi.

Hellas Verona bu gole 5 dakika sonra Lazovic ile cevap verdi: 1-3.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Napoli karşılaşmayı 3-1 kazanmasını bildi.

Napoli bu sonucun ardından puanını 17'ye çıkardı. Hellas Verona ise 8 puanda kaldı.

Napoli ligde gelecek hafta Milan'ı konuk edecek. Hellas Verona ise Juventus deplasmanına çıkacak.