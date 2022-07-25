Napoli, Kepa'yı istiyor

Kepa Arrizabalaga, 2018 yılında Athletic Bilbao'dan Chelsea'ye 80 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu. Kaleci için ödenen en yüksek bonservis bedeli ile Kepa, futbol tarihine geçmişti.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Napoli, Chelsea'nin ilk 11'de düşünmediği kalecisi Kepa'yı kadrosuna katmak istiyor.

Kim Min-jae transferini bitirmek üzere olan Napoli'nin Kepa ile anlaşmaya çok yakın olduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Chelsea'nin as kalecisi Édouard Mendy olurken Kepa, Premier Lig'de sadece 4 maçta forma şansı buldu.

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25/07/2022 13:16