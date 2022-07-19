Napoli, Koulibaly'nin yerini Ostigard'la doldurdu

Serie A ekiplerinden Napoli, Leo Ostigard'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

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19/07/2022

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Napoli, Koulibaly'nin yerini Ostigard'la doldurdu

İtalya Serie A takımlarından NapoliChelsea'ye transfer olan Kalidou Koulibaly'nin yerini Premier Lig'den doldurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Brighton'ın stoperi Leo Ostigard'la sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sözleşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmezken İtalyan basınında yer alan haberlerde Ostigard'ın 5 milyon bonservis bedeline ek olarak 3 milyon Euro bonuslarla birlikte Napoli'ye transfer olduğu belirtildi.

Napoli'de forma giyeceği için çok mutlu olduğunu söyleyen Ostigard," Tek isteğim kariyerimin bir bölümünde Napoli'de oynamaktı. Geçtiğimiz sezon Genoa'da oynadım ve Serie A hakkında bilgiye sahibim. Bu transferle hayallerim gerçek oldu." dedi.

19/07/2022 13:19
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TAGS: Napoli, Koulibaly
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