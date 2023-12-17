Napoli, Roma maçı öncesi moral buldu
17/12/2023
Serie A'nın 16. hafta maçında Napoli sahasında Cagliari'yi konuk etti. Napoli ligde iki hafta aradan sonra galip geldi.
Serie A'nın 16. hafta müsabakasında Napoli, Cagliari'yi ağırladı. Maçı Napoli 2-1 kazanmasını bildi.
Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı. 69. dakikada Osimhen ile 1-0 öne geçen Napoli, 72'de Pavoletti'nin golüne engel olamadı: 1-1.
Bu golden 3 dakika sonra Kvaratskhelia sahneye çıktı. Osimhen'in harika asistinde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Gürcü yıldız, takımını yeniden öne geçirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Napoli karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Ligde 2 maç sonra galibiyet alan Napoli puanını 27'ye çıkardı. Cagliari ise 13 puanda kaldı.
Napoli ligde gelecek hafta Roma deplasmanına çıkacak. Cagliari ise Hellas Verona'ya konuk olacak.