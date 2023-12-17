Napoli, Roma maçı öncesi moral buldu

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17/12/2023

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Napoli, Roma maçı öncesi moral buldu


 

Serie A'nın 16. hafta maçında Napoli sahasında Cagliari'yi konuk etti. Napoli ligde iki hafta aradan sonra galip geldi.

Serie A'nın 16. hafta müsabakasında Napoli, Cagliari'yi ağırladı. Maçı Napoli 2-1 kazanmasını bildi.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı. 69. dakikada Osimhen ile 1-0 öne geçen Napoli, 72'de Pavoletti'nin golüne engel olamadı: 1-1.

Bu golden 3 dakika sonra Kvaratskhelia sahneye çıktı. Osimhen'in harika asistinde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Gürcü yıldız, takımını yeniden öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Napoli karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Ligde 2 maç sonra galibiyet alan Napoli puanını 27'ye çıkardı. Cagliari ise 13 puanda kaldı.

Napoli ligde gelecek hafta Roma deplasmanına çıkacak. Cagliari ise Hellas Verona'ya konuk olacak.

 

 

17/12/2023 12:20
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TAGS: Napoli, Roma maçı öncesi moral buldu
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