Napoli, Victor Osimhen'in bonservis bedelini belirledi

Serie A lideri Napoli, Nijeryalı golcü oyuncusu için istediği bonservis bedelini belirledi.

Il Mattino'nun haberine göre, Napoli, yıldız forvet Victor Osimhen için 150 milyon Euro'luk bir fiyat etiketi koydu ve daha düşük bir fiyat için pazarlık etmeyi kabul etmeyeceğini belirtti.



Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. 24 yaşındaki oyuncu dört golle katkıda bulundu ve iki büyük şans yarattı.

Chelsea ve Manchester United peşinde

Haberde Premier Lig'in köklü ekiplerinden Chelsea ve Manchester United'ın da Victor Osimhen'i takımına katmak istediği aktarıldı.



Ayrıca İngiltere dışından da ilgi olduğu belirtilirken. Bir dönem Lille'de beraber çalıştıkları ve şimdi Paris Saint-Germain'in sportif direktörü olan Luis Campos, Golcü oyuncuyu Fransa'ya geri getirmek istiyor.



Campos, Lille'de görev aldığı zaman Victor Osimhen'i Belçika takımlarından Royal Charleroi'den getirtmişti.

Napoli'nin yolculuğunda sadece bir adım olabileceğini söyleyen Osimhen, "İnsanların Premier Lig'i dünyanın en önemli ligi olarak gördüğünü biliyorum. İtalya'daki anın tadını çıkarıyorum ve umarım bu gelişim süreci bir gün İngiltere'de oynamamı sağlar." ifadeleriyle Premier Lig'e katılmakla ilgilendiğini itiraf etti.

Ancak, oyuncuyu transfer etmek isteyen takımlar, Napoli başkanı De Laurentiis ve sportif direktör Cristiano Guintoli ile masaya oturmak için 150 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi kabul etmesi gerekiyor.

29 resmi maç

Victor Osimhen, bu sezon Napoli formasıyla çıktığı 29 resmi karşılaşmada 25 gol atıp 5 asist yaptı.

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22/03/2023 09:35