Napoli'nin farklı galibiyetinde kapanış Kim Min-jae'den

İtalya Serie A'nın 2. hafta maçında Napoli, Monza'yı 4-0 mağlup etti.

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22/08/2022

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Napoli'nin farklı galibiyetinde kapanış Kim Min-jae'den

İtalya Serie A'nın 2. haftasında Napoli, Monza'yı konuk etti.

Luciano Spalletti'nin ekibi sahadan 4-0'lık skorla galip ayrılarak 2'de 2 yaptı.

Napoli'nin golleri 35', 62' Khvicha Kvaratskhelia, 45' Victor Osimhen ve 90+3' Kim Min-jae'den geldi.

Ev sahibi takımda Kim Min-jae 90 dakika forma giyerken Eljif Elmas 70. dakikada oyuna dahil oldu.

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Napoli ligin ilk haftasında Hellas Verona'yı 5-2 mağlup etmişti.

22/08/2022 09:14
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TAGS: İtalya, Serie A, Napoli, Monza,
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