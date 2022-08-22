Napoli'nin farklı galibiyetinde kapanış Kim Min-jae'den
İtalya Serie A'nın 2. hafta maçında Napoli, Monza'yı 4-0 mağlup etti.
22/08/2022
İtalya Serie A'nın 2. haftasında Napoli, Monza'yı konuk etti.
Luciano Spalletti'nin ekibi sahadan 4-0'lık skorla galip ayrılarak 2'de 2 yaptı.
Napoli'nin golleri 35', 62' Khvicha Kvaratskhelia, 45' Victor Osimhen ve 90+3' Kim Min-jae'den geldi.
Ev sahibi takımda Kim Min-jae 90 dakika forma giyerken Eljif Elmas 70. dakikada oyuna dahil oldu.
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Napoli ligin ilk haftasında Hellas Verona'yı 5-2 mağlup etmişti.