Napoli'nin ilk yenilgisi Inter'den! İtalya'da kartlar yeniden dağıtılıyor...

Serie A'nın 16. haftası dev bir maça sahne oldu. Lider Napoli, üst sıralara tırmanmaya çalışan Inter'in konuğu oldu.

Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika forma giydiği mücadelede ilk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlanırken gecenin tek golü ikinci yarının başında geldi.

56. dakikada Dimarco'nun asistinde topu filelere gönderen 36 yaşındaki Edin Dzeko, Inter'i 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Kalan dakikalarda skoru korumayı başaran Inter sahadan tek gollü galibiyetle ayrılarak üç puanı hanesine yazdırdı.

Bu maça kadar yenilgisiz gelen Napoli ise ilk mağlubiyetini Giuseppe Meazza'da yaşadı.

Bu sonucun ardından İtalya'da zirve hesapları değişti. Salernitana deplasmanında kazanan Milan 36 puana yükselirken Napoli'nin kaybetmesiyle zirveyle arasındaki farkı 5 puana indirdi.

Inter ise bu galibiyetle birlikte puanını 33'e yükselterek zirve yarışına yeniden ortak oldu.

Aynı hafta Cremonese deplasmanında son anlarda 1-0 kazanan Juventus ise 34 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Beşinci Roma ile altıncı Lazio ise 30 puana sahip.

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05/01/2023 10:11