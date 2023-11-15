Napoli'nin teknik direktörü Walter Mazzari oldu

Teknik direktör Rudi Garcia ile yollarını ayıran Napoli Walter Mazzari ile anlaşmaya vardı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada teknik direktörlük görevine daha önce de takımı çalıştıran İtalyan teknik adam Walter Mazzari’nin getirildiği duyuruldu.

Daha önce de Napoli’yi çalıştıran Mazzari 182 maçta 89 galibiyet, 49 beraberlik, 44 mağlubiyet almıştı.

Igor Tudor, 2 yıllık sözleşme istedi

Napoli’de teknik direktörlük için bir dönem Galatasaray’ı çalıştıran Igor Tudor’un da adı geçiyordu ancak hocanın 2 yıllık sözleşme talebi vardı. Napoli Başkanı De Laurentiis, bir yıllık sözleşmeyi kabul eden Walter Mazzari ile anlaştı.