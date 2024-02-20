Napoli'nin yeni hocası resmen imzayı attı

Walter Mazzarri ile yolları ayıran Napoli'de teknik direktörlüğe Francesco Calzona getirildi.

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20/02/2024

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Napoli'nin yeni hocası resmen imzayı attı

Serie A'da geçen sezonu şampiyon bitiren Napoli, bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kaldı. İtalya devinde son olarak göreve 3 ay önce başlayan hoca Walter Mazzarri İle yollar ayrılırken, yerine gelen isim de belli oldu.

NAPOLİ'NİN YENİ HOCASI CALZONA

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3 ay önce göreve başlayan İtalya çalıştırıcı Mazzarri ile yollar ayrıldı. Mazzarri'nin yerine ise halen Slovakya Milli Takımı'nı çalıştıran Francesco Calzona getirildi. 55 yaşındaki İtalyan Calzona, Napoli'de daha önce 2015-2018 ve 2021-2022 yılları arasında yardımcı antrenörlük yaptı.

NAPOLİ, BARCELONA'YI KONUK EDECEK

Serie A'da geçen sezon şampiyonluğa ulaşan, bu sezon ise beklentilerin uzağında kalan Napoli, 36 puanla 9. sırada yer alıyor. Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçında yarın Barcelona'yı konuk edecek.

20/02/2024 12:50
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TAGS: Napoli, spor
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