Napoli'yi Atalanta da durduramadı: 1-2

Napoli en yakın takipçisi Atalanta'ya da takılmadı. Spalletti'nin ekibi zorlu deplasmandan 2-1 galip ayrıldı.

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06/11/2022

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Napoli'yi Atalanta da durduramadı: 1-2

Serie A'da oynanan maçta lider Napoli, en yakın takipçisi Atalanta'yı 2-1 yendi.

Ev sahibi Atalanta, 19. dakikada Ademola Lookman'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. 23. dakikada Victor Osimhen ile beraberliği yakalayan Napoli, 35. dakikada Eljif Elmas'ın golüyle galibiyete uzandı.

Atalanta forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı.

Luciano Spalletti yönetimindeki Napoli, bu galibiyetle puanını 35'e çıkarırken, ikinci sıradaki Atalanta ise 27 puanda kaldı.

06/11/2022 09:04
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TAGS: napoli
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