Nar kabuğunun faydaları nedir? Neye iyi gelir?

Bir çoğunuzun umursamadığı hatta çöpe attığı nar kabuğunun faydaları sizi çok şaşırtacak. Bundan sonra çöpe atmadan önce iki kez düşünmelisiniz. Uzman Diyetisyen Merve Tığlı Çınar, nar kabuğunun faydalarını sıraladı ve nar kabuğunun nasıl kullanılması gerektiğini anlattı.

Araştırmalarla faydaları desteklenmiş ve her geçen gün yeni bir faydası bulunan ‘süper besinler’ olarak adlandırdığımız grubun bir bakıma en yeni üyesi nar kabuğu! Faydaları saymakla bitmeyen antioksidan zengini narın kabuğu da sağlığınız üzerinde oldukça etkili.Nar kabuğunun faydaları arasında; kötü kolesterolü düşürmek, immun sistemi güçlendirmek ve birçok kanser türüne karşı koruyucu olması on plana çıkıyor.

Nar kabuğunda bulunan ellagik asit antioksidan, anti-mutajen ve anti-kanser özelliklere sahiptir. Ellagik asit kansere neden olan moleküllere bağlanarak onları çok önemli bir oranda etkisizleştirmektedir. Özellikle ülkemizde birçok insan nar kabuğunun faydalarından habersiz olduğu için kabuğunu çöpe atıyor, oysa kabuktaki besin değeri mucizevi düzeyde yüksek bulunmuştur.

Nar kabuğu faydaları birçok hastalık riskini azaltacak ve kötü kolesterol seviyesini düşürecek düzeyde güçlü antioksidanlar olan flavonoidler, proantisiyanidler ve fenolik bileşikler içeriyor. Bu içeriğiyle özellikle kalp hastalıklarını önlemede büyük katkı sağlıyor. Amerika da kalp hastalıklarının ölümle sonuçlanma oranı arttıkça, bu kötü gidişata dur demek amacıyla yapılan çalışmalarda kullanılan nar kabuğunun kalp hastalıklarının neden olduğu ölüm oranını azalttığı saptanmıştır.

Sağlıklı bir diyet ve yeterli egzersiz ile günlük beslenmenize bu mucizevi meyve ve kabuğunu da ekleyip düzenli olarak tüketen herkes yasam kalitesindeki farkı hissedecektir. Geçmiş zamanlara bakıldığında özellikle Hindistan’da yaşayan insanların hastalıklardan korunmak için nar kabuklarını minik parçalar halinde doğrayıp güneşte kurutarak tükettikleri saptanmıştır.

Geçmişte yapılan çalışmalar nar kabuğunun kaynatılarak içilmesinin sakinleştirici etkisi üzerinde dururken bu formun ayrıca dizanteri, ishal, bağırsak solucanları ve daha birçok hastalıkta yararlı olduğu kabul edilmiştir. Bulabilirseniz %100 doğal nar çekirdeği yağı kullanmanızı öneririm. Ancak nar çekirdeği yağı bulamazsanız en azından nar çekirdeği özü içeren bakım kremlerinden kullanabilirsiniz. Bu kremlerin üretiminde kullanılan nar çekirdeği özü çok fazla işlemden geçtiği için özelliğini büyük oranda yitirir ama hiç yoktan iyidir.

Taze narla cilt bakımı yapmak içinse 1 adet büyük narın kabuğunu temizleyin ve geri kalan çekirdekli bölümü miksere atarak yoğun bir sıvı kıvamına gelinceye kadar makineyi çalıştırın. Daha sonra sıvı narı boyun bölgesi de dahil olmak üzere tüm yüzünüze yayın. 20-25 dakika kadar kurumasını bekledikten sonra ılık suyla yüzünüzü temizleyebilirsiniz. Narın cildinize faydasını gösterebilmesi için en az 2-3 hafta bu uygulamayı 2-3 günde bir tekrar edin.

Malzemeler: Yarım su bardağı güneşte kurutulmuş nar kabuğu, 1 çorba kaşığı kimyon tohumu, yarım su bardağı kefir veya probiyotik yoğurt, tat vermesi için kaya tuzu

Hazırlanışı: Nar kabuklarını 30 dakika sıcak suda beklettikten sonra tüm malzemelerle birlikte homojenize bir karışım olana kadar blender ile öğütün ve içine tat vermesi için tercihe bağlı olarak kaya tuzu ekleyebilirsiniz.

Kullanım dozu nasıl olmalı?: Bu karışımı ishal, dizanteri, kolit, hemoroid ve mide ağrısı durumunda bir günde 3-4 kez, 1/2 su bardağı ölçüsünde kullanabilirsiniz. Nar kabuğu, tanen içeriğiyle çok güçlü bir astrenjandır (kanamayı durduran ilaç). Böylelikle bağırsaklardaki inflamasyonu azaltır, hemoroid kanamalarını önler ve intestinal sistemdeki tüm kanamaları durdurucu özelliği vardır.

Kısaca intestinal sistem hastalıkları, kalp hastalıkları ve birçok kanser türüne yakalanma riskini azaltmak ve/veya tedavilerin etkinliğini artırmak için günlük beslenmenizde yeşil çayın yerini nar kabuğu çayının da almasını öneriyorum. Yapılan çalışmalar günde 2-3 fincan nar kabuğu çayının genel sağlık üzerinde olumlu etkilerinin ciddiye alınması gerektiğini gösteriyor.