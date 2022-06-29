Narenciye bahçesinde 32 adet tesisat borusu çalındı

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29/06/2022

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Narenciye bahçesinde 32 adet tesisat borusu çalındı

Bina açma ve hırsızlık meselesinden Güzelyurt’ta bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre; 25 Nisan–28 Haziran 2022 tarihleri arasında, Güzelyurt’ta, bir narenciye bahçesi içerisinde bulunan ambarın penceresi açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden, 32 adet tesisat borusu çalındı.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma sonucunda, meselede zanlı olarak görülen H.D.(E-33) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

29/06/2022 19:23
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