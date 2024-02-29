Narenciyenin Türkiye'ye girişine izin verilmedi, tazmin edilecek

Ankara'da dün gerçekleştirilen narenciye toplantısında KKTC'deki narenciyenin Türkiye'ye girişine izin çıkmadı.

Haber Kıbrıs'ın elde ettiği bilgiye göre Türkiye'den KKTC'ye gelecek olan ekip zararı tespit ederek tazmin edilmesini sağlayacak.

Başbakan Ünal Üstel, Başbakan yardımcısı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı dün Ankara'ya gitmişti.

Türkiye'ye Narenciye Girişine İzin Verilmedi

Yaygın hastalık görülmemesine rağmen Türkiye, KKTC'den narenciye alımına izin vermedi. Hastalık endişesiyle Türkiye'ye gelen narenciyenin ülkedeki ürünlere zarar verebileceği kaygısıyla hareket eden Türk üreticiler, yeterli miktarda yerel narenciyeye sahip olduklarını dile getirdiler.

Dünkü Toplantılardan İzin Çıkmadı

Başbakan Ünal Üstel, hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile birlikte Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile biraraya geldi. Dün gerçekleştirilen toplantılarda, KKTC'deki narenciyenin Türkiye'ye girişine izin çıkmadı. Türkiye'den teknik bir ekip KKTC'ye gelecek ve arazide incelemeler yaparak numuneler alacak. Narenciyeyle ilgili kararı bu ekip verecek.

Zararın Tazmini Ekip Kararına Bağlı

Türkiye'den gelecek olan ekip, yapılan incelemelerin ardından üreticilerin zararını tespit edecek. Söz konusu ekip zarar miktarını belirledikten sonra tazmin edilmesini sağlayacak