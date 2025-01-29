Narenciye İhracatçı Birlikleri ve Narenciye Paketleme Tesisleri Birliği’nden ortak açıklama

 Narenciye İhracatçı Birlikleri ve Narenciye Paketleme Tesisleri Birliği, sektör ve kendileriyle ilgili açıklamaları nedeniyle  Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği Başkanı Ali Alioğlu’nu eleştirerek tepki gösterdi.

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29/01/2025

Narenciye İhracatçı Birlikleri ve Narenciye Paketleme Tesisleri Birliği’nden ortak açıklama

 Narenciye İhracatçı Birlikleri ve Narenciye Paketleme Tesisleri Birliği, sektör ve kendileriyle ilgili açıklamaları nedeniyle  Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği Başkanı Ali Alioğlu’nu eleştirerek tepki gösterdi.

Ortak açıklamada ihracatçıların zor şartlara rağmen üreticilerden ürün alarak depolama ve satış imkanlarını zorladığını ancak mandora mandarin ürünündeki piyasa daralmasının geçen sezondan beri devam ettiğine işaret edilerek, “Hiçbir sektör ekonomik akıl dışında hareket edemez. Bizler de sektörümüz içerisindeki yaklaşımlarımızda ekonomik aklı kullanmak zorundayız.” denildi.

Üreticinin daha iyi fiyatlara kavuşabilmesini arzu ettiklerini ancak kendilerine çeşitli şekillerde dayatılan fiyatlarla ürün almaları halinde büyük zararlarla karşılaşılacağı dile getirilen açıklamada ”Duygusallıkla hareket edemeyiz, hükümetimizin de üretici için elinden gelen gayreti gösterdiğini görmekteyiz.” denildi.

Birlikler, Alioğlu'nun özür dilememesi halinde kendisiyle hiçbir ortamda bulunmayacaklarını ve hükümetten de bu konuda gerekli adımı atmasını beklediklerini de kaydetti.

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TAGS: Narenciye, haber, kıbrıs, Narenciye İhracatçı Birlikleri ve Narenciye Paketleme Tesisleri Birliği’
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