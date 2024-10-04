Narenciye İhracatındaki Sorunlar Çözüldü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Ankara'daki resmi temasları kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Başdanışmanı ve Kıbrıs İşleri Koordinatörü Yüksel Karadeniz ile görüştü.

KKTC tarım sektörünün güçlendirilmesi ve ihracat olanaklarının geliştirilmesi temelinde gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki güçlü bağla hayata geçecek yeni projeler de hayat buldu.

Ayrıca Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile TC Tarım ve Orman Bakanlığı uzman teknik heyetleri arasında gerçekleşen toplantıda ise geçen yıl narenciye ihracatında yaşanan sorunların çözümüne yönelik calışmalar da gerçekleşmiştir.

Bakan Çavuş, teknik heyetlerin yaptığı çalışmanın sonucunu, Sn. Cevdet Yılmaz ve Sn. Yüksel Karadeniz ile değerlendirdiklerini ve KKTC’de üretilen narenciye ürünlerinin belirli kriterlere uygun olarak, geçmişte olduğu gibi fumigasyon yapılmadan hem Türkiye’ye hem de 3. Ülkelere ihracatının gerçekleştirilebileceği konusunda sonuca vardıklarını dile getirdi.

Adaya dönen Çavuş'a, ziyaretinde Bakanlık Müdürü Reşat Değirmenci, Tarım Dairesi Müdürü Ercan Akerzurumlu ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca da eşlik etti.