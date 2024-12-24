“Narenciye Tür Değişikliği” ödemesi yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2023 yılına ait Narenciye Tür Değişikliği ödemesinin yapıldığını bildirdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada, 2023 yılı için Narenciye Plantasyonlarını İyileştirme ve Geliştirme Projesi (Tür Değişikliği) kapsamında proje uygulaması başarılı 21 narenciye üreticisine 691 bin 300 TL’lik yatırımın gerçekleştiğini kaydedildi.

Açıklamada, “Narenciye üreticileri ödemelerini Kooperatif Merkez Bankası ve şubelerinden alabilirler” denildi.