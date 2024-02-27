Narenciye Üreticileri Birliği, yeşillenme hastalığı konusunda bilgi paylaştı

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Derneği turunçgillerde yeşillenme hastalığı konusunda Prof. Dr. Önder Tuzcu'nun yazısını kamuoyuyla paylaştı.

Tuzcu’nun yazısında, hastalığın bazı turunçgil türlerini etkileyen bir bakteriyel hastalık olduğuna işaret edilerek, bu hastalıkla ilgili kullanılan terimlerin karmaşıklığına dikkat çekildi.

“Konunun arkasında ticari ve siyasal menfaatler olabilir ve konu saptırılarak KKTC’deki turunçgiller ve Valencia portakalları hedef alınmış olabilir” denilen yazıda, yaşananların KKTC'deki turunçgil üretimini ciddi şekilde etkileyebileceği ve dolayısıyla önlem alınması gerektiği vurgulandı.