Narenciye Üreticileri Birliği’nden Üreticilere Yönelik Seminer

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği (KKNÜB), cuma günü Lefke Avrupa Üniversitesi ile işbirliğinde “Turunçgillerde fosforlu ve potaslı gübreleme uygulamaları ve budamalarda yapılan yanlışlar ile toprak ve yaprak analizlerinin önemi” konulu bir seminer düzenliyor.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, birlik lokalinde saat 16.00’da başlayacak seminerin açılış konuşmasını Prof. Dr. Mehmet Atilla Aşkın yapacak. Seminere konuşmacı olarak Prof. Dr. Önder Tuzcu da katılacak.