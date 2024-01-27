Narenciye Üreticileri Sorunlarına Çözüm Bulunmaması Üzerine Eylem Kararı Aldı

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu, bugünden itibaren eyleme gitme kararı aldıklarını duyurdu.

Alioğlu, uzun süredir narenciye ürünlerinin ihracı konusunda sabırla beklediklerini ve bu süreçte her türlü katkıyı sunduklarını belirterek, yetkililerden sorunların çözülmesini sabırla beklediklerini ifade etti. Ancak, ürünlerin yere dökülmeye başlaması ve sorunların hala çözülemediği gerçeği karşısında, üreticilerin eylemden başka bir çareleri kalmadığını vurguladı. Alioğlu, birlik olarak bugünden itibaren eyleme geçme kararı alındığını duyurdu.