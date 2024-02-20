Narenciyeciler eylem yaptı

Kıbrıs Türk Narenciye İthalatçılar Birliği ile Narenciye İhracatçı Birlikleri, Güzelyurt Terminal Çemberinde eylem yaptı.

Sektördeki sorunlara dikkat çekerek, hükümetten çözüm bulmasını isteyen narenciyeciler, sorunları çözülene kadar Cypfruvex ve Kalyoncu Fabrikası yanında belediyeye ait iki kantarı bekleteceklerini açıkladı

Eylemde, yola bir kamyon narenciye ürünü boşaltıldı ve ateş yakıldı.

Eyleme bazı CTP milletvekilleri de katılırken, iki birlik başkanları ile CTP Milletvekili Erkut Şahali konuşma yaptı.