Narenciyede hasat sezonu tamamlandı. Hasatın tamamlanması nedeniyle, Kalkanlı’daki Cypfruvex Tesislerinde birinci hasat sonu töreni yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, çalışanlar adına konuşan Sibel Akın, pandemi sürecindeki tüm zorluklara rağmen çalışanlara ve üreticiye sahip çıkan Cypfruvex yönetimine teşekkür ederek, hükümeti çalışma süresi giderek azalan Cypfruvex çalışanlarının mağdur olmamasına yönelik tedbirler almaya çağırdı.

Konuşmanın ardından AKDER solo folklor gösterisi sunuldu.

Törende daha sonra söz alan Cypfruvex Genel Müdürü Cemal Redif, Cypfruvex’in 1974’ten beri değişen şartlardan dolayı zaman zaman verimli olamadığını ancak bu yıl pandemi şartlarına rağmen hükümetin ve çalışanların desteğiyle ürünün dalında kalmamasının sağlandığını ifade ederek, yerel istihdam olmayınca üretimin önünün tam olarak açılamadığını ve bu yönde önlemler alınmasının çok önemli olduğunu kaydetti.

Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ da üreticinin üretime devam etmesinin tek yolunun ürün bedelinin karşılığını alması olduğuna vurgu yaparak, Cypfruvex’in bu konuya büyük özen göstererek çalıştığını ve tek bir portakalın bile dalında bırakılmadığını söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da pandemi süresince dünyada ve ülkemizde tarımın, sağlıklı beslenmenin ve üretimin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirterek, bu süreçte ülkemizde yıllardır tartışılan tarım politikalarının ne kadar önemli olduğu ve bu konuda ne kadar çalışılması gerektiğinin altının çizildiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, Güzelyurt’un ekonominin can damarı ve gelecekte merkezi olmaya aday bir bölge olduğuna dikkati çekerek, KKTC’de tek ihracat sektörünün tarım olduğunu ve üretmenin çok zahmetli bir iş olduğunu vurguladı.

2009’da Tarım Bakanlığı görevine geldiğinde Cypfruvex’in kapanma durumunda olduğunu ve bu konuda yaptıkları çalışmaları anlatan Çavuşoğlu, Cypfruvex’in bugün üreticinin sigortası haline geldiğine işaret etti.

Başbakan Ersan Saner de göreve geldikleri günden itibaren ‘üretmeyen toplumların tükenmeye mahkum olduğu’sözünden hareketle üretime katkı sağlamak için çalıştıklarını belirterek, hükümet politikaları çerçevesinde sarı altın narenciyenin dünya piyasalarıyla buluşmasına katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Saner, gerek Cypfruvex, gerek Toprak Ürünleri Kurumu veya Süt Ürünleri kurumlarında üreticinin alın terinin yerde kalmaması ve karşılığını bulması için fiyat belirleme politikaları ürettiklerine dikkati çekerek, narenciyede bu yıl iyi bir sezon geçirildiğini, gelirlerde artış olduğunu ve hiçbir ürünün dalında kalmaması için gerekli her türlü katkının yapıldığını söyledi.

Hükümet olarak bir yandan üretilen ürünlerin değer bulması için çalışırken bir yandan da anavatan Türkiye ile mega projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerinin altını çizen Saner, Türkiye’den gelen suyun yapılan tünelle Güzelyurt ve Mesarya ovasıyla buluşması için gerekli her türlü çalışmanın yapıldığını açıkladı.

Başbakan Saner, Türkiyeden gelen suyun Güzelyurt ovasının yeşermesi, kaliteli ürünler alınması ve planlı tarımla bölgede üretimin artırılması için kullanılacağını kaydederek, suyun Mesarya ovasına taşınarak orada da sulu tarıma geçilmesi için çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Hükümetin bölgedeki yatırımlarının süreceğine dikkati çeken Saner, Güzelyurt- Lefke çift şerit yolunun bitmesi için gerekli programların yapıldığını ayrıca Güzelyurt Hastanesi için de planlama inşaat Dairesinin çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Konuşmaların ardından son hasat kamyonu tesise girerek, portakal dökümünü yaptı.

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01/06/2021 18:52