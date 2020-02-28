Nargiza Udayewa 4 gün daha tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Lefkoşa’da Ağustos 2019 ve Şubat 2020 tarihleri arasında temizlik yaptığı dönemlerde ikametgâhtan ziynet eşyası çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Nargiza Udayewa yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar olayla ilgili bulguları aktardı. Sancar huzurda bulunan zanlı Nargiza Udayewa’nın Ağustos 2019 ve Şubat 2020 tarihleri arasında temizlik yaptığı ev ve işyerinden toplam 193 parça muhtelif ebat ve markalarda ziynet eşyasını sirkat ettiği gerekçesi ile hakkında şikâyet bulunduğunu söyledi.

Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine 19 Şubat 2020 tarihinde şüpheli olarak görülen zanlının ikametgâhında mahkeme emri ile yapılan aramada 193 adet ziynet eşyası tespit edilmiş arama esnasında ise zanlının polis ekibinin görevini yapmasına engel olduğunu ve suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis memuru Gültekin Sancar zanlı Udayewa’nın aleyhinde başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlının soruşturma maksatlı 4 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

28/02/2020 16:17