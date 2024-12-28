Narin cinayeti davasında son dakika: Kararın bugün çıkması bekleniyor

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada ikinci duruşma 3'üncü gününde devam ediyor.

Tutuklu sanıklar Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

Bugünkü oturumda anne Yüksel Güran'ın da savunması alındıktan sonra mahkemenin kararı açıklaması bekleniyor.

DÜNKÜ DURUŞMADA NE OLDU?

Narin cinayetine ilişkin davanın 2. duruşmasının ikinci oturumu gergin geçti. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan 4 sanık mütaalaya karşı savunma yaptı. Narin'in ağabeyi Enes Güran hakkındaki suçlamaları reddetti, Nevzat Bahtiyar'ı suçladı.

Enes Güran konuşması sırasında "Bahtiyar ailesi araştırılsaydı." dedi, Bahtiyar'a dönüp, “F.A. diyeyim sen anlarsın. Kızından anlarsın.” deyince gerginlik çıktı. İki taraf birbirinin üzerine yürümeye çalıştı.

Enes Güran'ın avukatlarının konuştuğu sırada da gergin anlar yaşandı. Diyarbakır Barosu’nu eleştiren sözler söylediği sırada, seyirci konumunda olan 3 avukat müdahale etti.

Bunun üzerine mahkeme başkanı duruşmayı durdurdu, sanık avukatına müdahale eden 3 avukatı polis nezaretinde dışarı çıkarttırdı.

"BEN SADECE CESEDİ TAŞIDIM"

Nevzat Bahtiyar ise savunmasında ailesinin güvende olmadığını düşündüğü için ilk ifadesinde yalan söylediğini belirtti.



Narin'in cansız bedenini sadece dere yatağına taşıdığını söyleyen Bahtiyar, Salim Güran'ı suçlarken, "Tüm suçu üstlenmemi istiyorlar, ama bunu kabul edemem, hakikat neyse o ortaya çıksın." dedi.



Nevzat Bahtiyar'ın avukatları, Güran ailesinin cinayetten kurtulmak için Nevzat Bahtiyar'ı suçladıklarını iddia etti.

"ARABADA DNA ÇIKMASI NORMAL"

Amca Salim Güran da savunmasında; kolluk kuvetlerinin hep aileyi suçladığını söyledi ve soruşturma açılmasını istedi.

Jandarmayla beraber Narin'i aradığını anlatan amca, "Narin’in DNA’sı senin arabanda çıkmış dediler. Bu aile arabası birlikte kullanıyoruz çok normal." dedi.

Daraltılmış baz kayıtlarının da hatalı olduğunu öne süren Salim Güran, dere kenarına hiç gitmediği halde HTS verilerinin kendisini orada gösterdiğini savundu, cinayeti Nevzat Bahtiyar'ın işlediği iddiasını tekrarladı.

"GAZAL BAHTİYAR GÖZALTINA ALINSIN"

Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ ise Nevzat Bahtiyar'ın 6 farklı ifade verdiğine dikkat çekti.

Narin'in patika yolda Nevzat Bahtiyar tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Eşi Gazal Bahtiyar'ın da cinayeti işleyenlerden ya da örtbas etmeye çalışanlardan biri olduğunu öne sürdü.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.

Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, 3 gün süren ilk duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 26 Aralık'a ertelenmişti. İlk duruşmanın ardından cumhuriyet savcısı hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sunmuştu