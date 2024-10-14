Narin cinayeti soruşturması: Kim hangi dakikada neredeydi, hepsi belirlendi!

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. 9'u aile üyesi 12 kişi tutuklu.

Soruşturmadaki son gelişmelerle ilgili açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Narin evladımızla ilgili soruşturma titiz bir şekilde devam ediyor. Şu anda tutuklular var. Tutukluların yanı sıra adli kontrolde olan şüpheliler var. Yaklaşık 250'ye yakın kişinin ifadesi alındı." dedi.



Tespit edilen kamera görüntülerinin TÜBİTAK'ta incelendiğini söyleyen Tunç, "HTS kayıtları tespit edildi. Geriye dönük o bölgede kimlerin kimlerle konuştuğu, şüpheliler bakımından özellikle baz çakışmaları, en son yapılan teknik çalışmalar çok önemliydi. O daraltılmış baz çakışması dediğimiz bilirkişi incelemeleriyle çok önemli verilere de ulaşıldı." bilgisini paylaştı.

Teknik çalışmaların son aşamasına gelindiğini söyleyen Bakan Tunç, iddianame hazırlığı sürecinin de başladığını belirtti. Tunç, "Burada özellikle o daraltılmış baz çakışmalarında kimin hangi dakikada nerede olduğu, hangi evin içerisinde kimlerle kimin beraber olduğu tek tek belirlenmiş durumda. Kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Kamuoyunda ifadelerden yola çıkılarak dosyayla ilgisi olmayan tahminlerde bulunulduğunu söyleyen Tunç, "İddianame ortaya çıktığında kamuoyu, toplum şunu görecek. Narin evladımızın katillerinin kim olduğunu tahmin edecek ve tabii ki bunun kararını verecek olan bizler değiliz. Bu bir iddianame olacak." açıklamasında bulundu.