Narin cinayeti soruşturmasında son durum: Narin'in yengesi ve 2 kuzeni adliyede

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor

NARİN'İN YENGESİ VE 2 KUZENİ ADLİYEDE

Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan yenge Hediye Güran ile kuzenler Ş.K. ve İ.Ķ. adliyeye sevk edildi.



HTS kayıtlarına göre yenge, cinayetin işlendiği düşünülen dakikalarda Narin'in yaşadığı eve iki kez girip çıktı.

Tutuklu anne Yüksel Güran da ifadesinde "Ben o saatlerde Hediye Güran'la beraberdim." demişti. Öte yandan annenin ağız ve diş yapısına ilişkin örnekler de alındı.

GÖZLER OTOPSİ RAPORUNDA

Narin cinayeti ile ilgili hazırlanan ön otopsi raporunun önümüzdeki günlerde savcılığa ulaşması bekleniyor.

ISIRIK İZİ KİME AİT?

İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen örnekler, tutuklu ağabey Enes Güran'ın kolundaki ısırık izleriyle karşılaştırılacak.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturmada tutuklanan 11. isim, amca Salim Güran'ın 15 yaşındaki işçisi R.A. Amca ve işçisinin Narin son görüldüğü 15.15'ten sonra 5 kez görüştüğü ortaya çıkmıştı.

Ancak 15 yaşındaki işçi, Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos'ta patronu Salim Güran'ın tüm gün yanında olduğunu söyledi.

"DAHA ÖLMEMİŞ" MESAJINI HATIRLAMADI

R.A., Salim Güran'a "Tamam henüz bende değil, tamam daha ölmemiş." dediğini de hatırlamadığını iddia etti, sadece saat 14.00'te kıyafet değiştirmek için yanından kısa süreliğine ayrıldığını anlattı.

AMCA SUÇLAMALARI REDDETTİ

Soruşturma kapsamında, 2 Eylül'de tutuklanan amca Salim Güran'ın soruşturmayı yürüten 3 savcı tarafından yeniden ifadesi alındı. Güran, savcılıkta, olay günü yaptıklarına ilişkin daha önce jandarma ve savcılıkta verdiği ifadeleri tekrarladı, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Aracına farklı çocukların bindiğini savunan Güran, "Sadece Narin'in DNA'sının çıktığına ilişkin herhangi bir diyeceğim yoktur." dedi.

"HAYAT KADINLARIYLA GÖRÜŞÜYORUM, ONDAN SİLDİM"

Savcılığın, "Sizden ele geçirilen cep telefonuna ilişkin yapılan Dijital Materyal İnceleme Raporu'nda 23 Ağustos gününden önceki tüm normal arama ve WhatsApp arama kayıtlarını sildiğiniz anlaşılmıştır. Neden arama kayıtlarını silme ihtiyacı duydunuz?" sorusu üzerine Güran, "Ben hayat kadınları ile görüşme sağladığımdan ve bu hususun açığa çıkmaması adına kayıtları sildim Sürekli telefonumda bulunan dijital verileri siliyorum. Narin'in ölümüne ilişkin herhangi bir delili yok etme amacı taşımıyorum." ifadelerini kullandı.

“Sizin ailenin birçok üyesinin 21 Ağustos gününe ilişkin telefonunda bulunan arama, mesajlaşma, WhatsApp kayıtlarını sildikleri tespit edilmiştir. Neden böyle bir şey yapma ihtiyacı hissetmişlerdir?" sorusu üzerine amca Güran, aile üyelerinin neden bu verileri sildiklerini bilmediğini ileri sürdü.

İTİRAFÇI NEVZAT BAHTİYAR'DAN ÇELİŞKİLİ İFADELER

Narin Güran'ın cansız bedenini dereye gizlediğini itiraf eden ve tutuklanan Nevzat Bahtiyar ifadesinde amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm." şeklinde kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

Nevzat Bahtiyar, "Daha önce ifademde bu durumdan bahsetmemiştim çünkü Salim Güran'dan korkmuştum." dedi.

İlk ifadesinde cesedi amcayla birlikte çuvala koyduklarını söyleyen Bahtiyar, mahkemede bu ifadesini değiştirerek "Daha sonra ben kendi ikametimde Narin'in cesedini tek başıma çuvalın içerisine yerleştirdim." dedi.

11 KİŞİ TUTUKLU

Soruşturmada, aralarında anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın da bulunduğu 11 zanlı tutuklanmıştı.

Amca Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran'ın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Hediye Güran, adliyeye sevk edildi.