Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme

Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi'nin Tavşantepe Köyünde 21 Ağustos günü kaybolan ve cesedi 8 Eylül’de köye 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bir çuval içinde üzeri taşlarla kapatılmış halde bulunan Narin Güran soruşturması çok yönlü sürdürülüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca görevlendirilen 3 savcı ve bir başsavcı vekilinin koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, Bilgi Teknolojileri Kurumu’ndan istenen telefon HTS kayıtlarını içeren analiz raporu ile sinyal baz bilgilerini içeren raporlar savcılığa gönderildi.

HTS’LERİ ÇAKIŞAN 4 KİŞİ GÖZALINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Geriye dönük kayıtlar üzerinde yapılan titiz incelemede, HTS kayıtları tutuklanıp cezaevine gönderilen aile bireyleriyle çakışan ve akraba olduğu belirlenen 4 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

Geçen pazartesi günü gözaltına alınan bu kişilerin olay günü ve sonrasında tutuklanan 12 kişiden bazılarıyla yoğun HTS kayıtları ve Tavşantepe Köyü'ndeki aynı bazdan sinyal aldıkları belirlenen 4 kişinin jandarma tarafından gözaltına alınıp sorgulandıkları bildirildi.

Cinayetle ilgili sorgulanan bu kişilerin adliyeye sevk edildikleri bildirildi. Soruşturmayı yürüten 3 savcı tarafından ifadeleri şüpheli sıfatıyla alınan bu kişilerin alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları belirlendi.

Bu son gözaltıların küçük kızı dere yatağına gömen itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın geçen cuma günü soruşturmayı yürüten savcılara verdiği ek ifade ile 2 gizli tanığın ifadeleri ve HTS kayıtlarının Bilgi Teknolojileri Kurumunca savcılığa gönderilmesi sonrasına denk gelmesi ise dikkat çekti.

OLAY GÜNÜ YOĞUN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

HTS kayıtlarına göre Narin’in öldürüldüğü 21 Ağustos ile özellikle amca Salim’in tutuklandığı 2 Eylül ve cesedin bulunduğu 8 Eylül günlerinde Güran ailesi bireylerinin birbirleriyle olan yoğun telefon trafiği dikkat çekti.

Bu tarihlerde özellikle başta anne Yüksel, amca Salim, baba Arif, ağabey Enes, amca Fuat ile enişte Mehmet Şevket Kaya arasında yoğun bir telefon görüşmesi yaşanması da dikkat çekti.

SORUŞTURMA 36. GÜNÜNDE

Bugün 35. güne giden Narin cinayeti soruşturmasında 27 şüpheli bulunuyor.

Bunlardan küçük kızı dereye gizleyen itirafçı Nevzat Bahtiyar hariç tümü aile bireylerinden oluşan 12’si tutuklu, 3 kişi hakkında ise yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol kararı bulunuyor. 241’i tanık olmak üzere 268 kişinin de ifadesi alındı.

VAN JANDARMA KRİMİNAL LABORATUVAR RAPORU BEKLENİYOR

Soruşturmayla ilgili JASAT ekiplerinin köyde delil niteliği taşıyan bir takım bulgularla ilgili Van Jandarma Bölge Kriminal Laboratuarı'na gönderilen sonuçlar da bu hafta içinde tamamlanıp Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecek.

Şüphelilerin ev, ahır ve eklentileri ile araçlarında yapılan delil incelemesinde alınan numuneler Van Jandarma Kriminal Bölge Laboratuarına gönderilmişti.

Narin’in öldürülmüş olabileceği değerlendirilen ev, ahır ve çevresindeki eklentilerdeki eşya ve materyallerden alınan parmak izi, kıyafet DNA bulguları, tırnak, sigara izmaritleri üzerindeki genotip uyumluluk gösterebilecek tükürük ve salya örnekleri, kan ve kıl numuneleriyle ilgili raporun dosyaya gönderilmesi bekleniyor.

Yine köyden tespit edilen ancak çözümü yapılamadığı için TÜBİTAK’a gönderilen bazı kamera görüntülerinin çözümüyle ilgili çalışmaların sürdüğü ve raporun önümüzdeki günlerde savcılığa teslim edileceği bildirildi.