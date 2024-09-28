Narin Cinayetinde yeni gelişme: Savcılık “Kayıp 8 günün” peşine düştü

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında, savcılar 8 günlük kayıp görüntülerin peşine düştü. Narin'in amcalarından birinin evinde bulunan ve el konulan kamerada, bilişim uzmanlarına göre 15 günlük kayıt olması gerekiyordu. Ancak hard diskte 7 günlük kayıt olduğu tespit edildi. Narin'in cesedinin bulunduğu günü de kapsayan 8 günlük görüntü kaydının geri getirilmesi için harddisk TÜBİTAK'a gönderildi.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin'le ilgili soruşturmada yeni gelişmeler var. Savcılık talimatıyla amcalarından birinin Tavşantepe mahallesindeki evinde arama yapıldı ve güvenlik kamerası bulundu.

Bilişim uzmanlarının tespitine göre; kamera 15 günlük kayıt yapan bir sisteme sahip. Ancak harddiskte 7 günlük görüntü olduğu ortaya çıktı.

Uzmanlar; silindiği ihtimali üzerinde durulan 8 günlük görüntü kaydının peşine düştü.

TÜBİTAK'a gönderilen haddiskte 2 ile 9 Eylül tarihlerine ait kaydın olmadığı belirlendi. Kayıp görüntüler arasında Narin'in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'e ait kayıtlar da var. Görüntülerin geri getirilmesi; Narin'in cansız bedeninin bulunduğu gün ve öncesinde evde neler yaşandığına dair ipuçları verecek.

TÜBİTAK uzmanları, soruşturmaya katkısı olabilecek en ufak ipuçlarına bile ulaşmaya çalışıyor. İpucu olabilecek ses ve görüntü kayıtları, iyileştirme çalışmasıyla mercek altına alınacak.

Tavşantepe mahallesinde önemli bir çalışma daha yürütülüyor. Baz istasyonu kayıtları inceleniyor. Kameranın bulunduğu evde cinayet saatinde kimlerin olduğuna dair tespitler de var.

Cinayeti işleyenlerin profesyonel destek aldığına dair kanıt yok. Narin'in öldürülmesi, gömülmesi ve izlerin yok edilmesine dair her şeyin 25 dakika içinde gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Tutuklu 12 sanıktan Amca Salin Güran ile suçunu itiraf eden Nevzat Bahtiyar... Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla 2 gün önce Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne nakledildi. Zanlılar burada tek kişilik hücrelerde tutuluyor.

Narin'in otopsisi sırasında alınan 91 örnek incelendi. İstanbul, Diyarbakır ve Van'a yapılan incelemerde yeni bir bulguya ulaşılamadı.