Narin davasında gerekçeli karar açıklandı

Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayetinde mahkeme beklenen gerekçeli kararı açıkladı. Gerekçeli kararda, Narin'in ev yakınlarındaki ahırda öldürülmek istendiği, yaralı kızın eve taşındığı ve eylemin evde tamamlandığı belirtildi. Davada, amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Narin Güran cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı.

Kararda, mahkeme 4 ana başlıkta cinayetin sanıklarca işlendiğine kanaat getirirken küçük kızın kim tarafından, neden öldürüldüğü sorusu yine yanıt bulmadı.

Gerekçeli kararda anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verildiği belirtildi.

"3 SANIK, KURTARMA İHTİMALİ VARKEN ÖLÜME RIZA GÖSTERDİ"

Kararda, "Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'ın fikir ve eylem birlikteliği içerisinde maktül Narin Güran'ın iştirak halinde ölümüne sebebiyet verdikleri Mahkememizce kabul edilmiştir. Tüm bu anlatımlar karşısında Maktul Narin'in öldürülme olayının her 3 sanık tarafından birlikte gerçekleştirilerek tamamlandığı anlaşılmıştır". denildi. Gerekçeli karara göre Narin, evinin yakınındaki ahırda öldürülmek istendi, eylem tam bitirilemedi ve eve götürüldü. Kararda bu durum şöyle anlatıldı:

"Mahkememizce net olarak tespit edilemeyen sanık veya sanıklar tarafından ev, ahır veya eklentilerinde maktul Narin'in öldürülme eylemine başlandığı, ardından maktul Narin'in bedeninin eve taşındığı, burada sanıklar Enes, Yüksel ve Salim tarafından öldürülme eyleminin tamamlanmasının beklenildiği, her 3 sanığın da ev, ahır veya eklentilerinde yapılacak bir tıbbi müdahale ile maktul Narin'i ölümden kurtarma ihtimali varken bu müdahalenin yapılmayarak Narin'in ölmesine rıza gösterdikleri...kabul edilmiştir"

KAPININ ARKASINDA ÖLÜMÜNÜ BEKLEMİŞLER

Gerekçeli kararda, Narin'in ölümü sırasında anne ve abisinin evde olduğu, kapının arkasında bekledikleri, amcası Salim'in bu arada Nevzat Bahtiyar'ı çağırdığı, ardından plan yaptıkları da anlatıldı. Bu durum gerekçeli karara şöyle yansıdı:

"Sanıkların Maktul Narin'in bedeninin eve getirilmesi ve ölüm eyleminin gerçekleşmesi sonrası ölüm olayı üzerine yapacakları eylem, davranış ve söylemler konusunda fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek ne yapacaklarını kararlaştırdıkları, ardından söz konusu cansız bedeni olay yeri yakınlarında bulunan sanık Nevzat'a verip dereye gömmesini isteyerek cesedi saklama, yok etme gibi konusunda ortak hareket etikleri, ardından olay sonrası ölüm olayına ilişkin bilgi sahibi olmadıkları yönünde hal ve hareketlerde bulundukları, yine Maktul Narin'in cansız bedeninin sanık Nevzat'a verildiğinde ev içerisinde sadece Salim'in olması ve diğer kapıların kapalı olması karşısında evde olan sanık Yüksel ve Enes'in bu konuda sanık Salim ile anlaşarak kapalı kapılar arkasında bekledikleri...anlaşılmıştır"

Daraltılmış baz kayırları ve DNA kayıtları da gerekçeli kararda yer alıyor.

Kararda bu delilerin cinayeti birlikte işlendiği kanaati oluşturduğu belirtiliyor.

Kararda, Enes Güran'da bulunan diş izleri ve gözünde olan morluklar olması, vücudunda çizikler olmasına da değinildi. Bu sanığın, çelişkili beyanları da dikkate alındığı cinayete iştirak halinde fail olarak katıldığına dair vicdani kanaatin hasıl olduğu vurgulanıyor.

Kararda Nevzat Bahtiyar'ın, Narin'in evine geldiğinde küçük çocuğun cesedini evde gördüğü, Salim'in tehditleri üzerine cesedi çuvala gizleyerek dereye sakladığı dikkate alındığında sanığın eyleminin suç delillerini gizlemek, yok etmek olduğu kanaati getirildiği belirtiliyor.

GEREKÇELİ KARARIN AYRINTILARI

Mahkeme heyeti kararında, vardığı sonucun nedenlerini ayrıntılı olarak anlattı. Ana başlıkları şöyle:

- Sanık Enes'te meydana gelen yaralanmasının mahkememizce yapılan değerlendirmesinde; sanığın aşamalardaki çelişkili beyanlarının bir bütün halinde hayatın olağan akışı ile uygun olmadığı kabul edilmiştir.

- Salim GÜRAN'ın olay günü ve öncesinde fiilen kullanmakta olduğu 47 KF 388 plakalı araç üzerinde arama ve inceleme yapıldığı, elde edilen numunelerin Van Jandarma Kriminal Laboratuvarınca yapılan incelemesi sonucu düzenlenen raporda söz konusu aracın şoför koltuğunun oturma kısmında Narin GÜRAN'a ait DNA profili bulunduğunun tespit edildiğinin belirtildiği görülmüştür

- (Amca Salim Güran'ın) Whatsapp geçmişini de aynı şekilde silip ve ortaya çıkmasını istemediği eskort mesajlarını ve önemsiz bazı mesajları bırakması; sanığın bir şeyleri gizlediği, bir şeyleri saklamak için bu şekilde hareket ettiği, maktul Narin'in cansız bedeninin bulunmasını istemediği, yine Narin'in ölümüne ilişkin gerçekleri gizleyerek ortaya çıkmasını engellediği şeklinde mahkememizcekabul edilmiştir.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI ALMIŞLARDI

Diyarbakır'da 8 yaşında katledilen ve kamuoyunun vicdanını derinden sarsan Narin Güran cinayetine ilişkin dava sonuçlanmıştı.



Tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.