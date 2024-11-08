Narin davasında ikinci gün: Tanıklar dinleniyor

Türkiye'nin günlerce konuştuğu 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında dün tutuklu dört sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Daha önce Narin'in cansız bedenini dere yatağına gizlediğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar, küçük kızı amca Salim Güran'ın öldürdüğünü iddia etti. Güran ise Nevzat Bahtiyar'ı suçlayıp ifadesinin yalan olduğunu savunarak "Çıksın suçunu itiraf etsin." dedi. Duruşma bugün saat 09.00'da ilk olarak ağabey Baran Güran tanık sıfatıyla dinlenmesiyle başladı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Nevzat Bahtiyar, ağabey Enes, anne Yüksel ve amca Salim Güran savunma yaptı.

Tutuklu sanıkların savunmalarının ardından baba Arif Güran, "müşteki" sıfatıyla duruşmada dinlendi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı duruşmada Narin'in ailesini 8 avukat temsil etti. Duruşmaya 50'nin üzerinde baro başkanı katıldı.

Davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve parti sözcüleri de duruşmayı takip etti. 300 kişilik duruşma salonunda yer kalmayınca koridorda kalan avukatlar tepki gösterdi.

İKİNCİ DURUŞMA BAŞLADI

Duruşmaya katılanlar, adliye önü ve içerisinde 2 ayrı noktada yapılan aramadan sonra duruşma salonuna alındı.

Tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını soruşturma aşamasında itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşma kamerayla kayıt altına alınıyor.

Davanın 2. gününe tanıkların dinlenmesiyle başlandı. Bugünkü duruşmada ilk olarak ağabey Baran Güran tanık sıfatıyla dinleniyor.

Sanıklar, yeniden geniş güvenlik önlemi arasında Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

DÜNKÜ DURUŞMADA NE OLMUŞTU?

Tutuklu yargılanan anne Yüksel, amca Salim, ağabey Enes ve suçunu itiraf eden Nevzat Bahtiyar ilk kez hakim karşısına çıktı.

"SİLAHLA TEHDİT ETTİ"

İlk savunmayı yapan Nevzat Bahtiyar, Narin'i amcası Salim Güran'ın öldürdüğünü öne sürerek "Amca Salim Güran çağırınca eve gittim. Odaya girince yerde Narin'in cesedini gördüm. Salim bana 'Narin'i annesiyle kendisini uygunsuz şekilde gördüğü için öldürdüğünü söyledi' dedi.

Bahtiyar, amca silahla tehdit etttiği için cesedi taşımayı kabul ettiğini belirtti.

FENALAŞTI

Duruşmayı müşteki sıfatıyla takip eden Narin'in babası Arif Güran, Nevzat Bahtiyar'ın sözlerine tepki gösterdi.

Baba Güran fenalaşınca salondan çıkarıldı.

İLİŞKİ İDDİALARINI REDDETTİ

Sanık Salim Güran ise Narin'in annesiyle ilişkisi olduğu iddialarını reddetti. Nevzat Bahtiyar'ın sözlerini yalanlayan Salim Güran, "Çıksın itiraf etsin. Yalan söylüyor." dedi.

Narin'in kaybolduğunu olay günü 18.30'da tarladan dönerken öğrendiğini öne süren Salim Güran'a daraltılmış baz ve HTS kayıtları da soruldu. "Baz verilerine göre Arif’in evine gittiğiniz tespiti var" sorusuna “Ben Arif’in evine hiç gitmedim." diye yanıt verdi.

Salim Güran, "Bazın göstermesi normaldir çünkü Arif ve benim evim arasında 30 metre var." diyerek kendini savundu.

YÜKSEL GÜRAN'DAN İLİŞKİ İDDİALARINA TEPKİ

Anne Yüksel Güran da ifadesinde hakkındaki iddialara tepki göstererek "Namusumuza dil uzatılıyor. Beni öldürün ama namusuma leke sürmeyin." dedi.

Güran, Nevzat Bahtiyar ve Salim Güran'ın evine geldiği iddiasının da doğru olmadığını söyledi.

"BU ŞEKİLDE SORMANIZ ÇOK KÖTÜ"

Narin kaybolduğu zaman kolundaki ısırık iziyle gündeme gelen ağabey Enes Güran, gözünde oluşan morluğun mısır tarlasında Narin'i ararken olduğunu söyledi.

Amcası ile annesi arasındaki ilişki iddiası sorulan Enes Güran, "O benim annem. Bu şekilde sormanız çok kötü". dedi. Mahkeme başkanı da özür dileyerek gerçeği ortaya çıkarmaya çalıştığını söyledi.

SANIKLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Daha sonra tanıkların dinlenmesine geçildi.

Baba Arif Güran'a Nevzat Bahtiyar'dan şüphelenip şüphelenmediği soruldu.

Bahtiyar ile daha önce bir araba ticareti konusunda tartıştıklarını söyleyen Arif Güran, o sırada Bahtiyar'ın kekelemesiyle dalga geçtiğini ifade etti ve "Tüm sanıklardan şikayetçiyim." dedi.

Davada 4 tutuklu sanık için "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.