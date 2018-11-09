Narın faydaları nelerdir?

Narın faydaları, içerdiği yüksek miktarda antioksidan, vitamin, mineraller dolasıyla inanılmazdır. Narın taneleri kadar narın suyunun da nar kabuğunun da sağlımıza birçok faydası vardır. Ayrıca salatalarımıza sos olarak nar ekşisi kullanırız. Bağışıklık sistemini güçlendiren, kanseri önleyen, kalbi koruyan, vücut direncini artıran narın faydaları ile birlikte nar suyunun ve kabuğunun faydalarının madde madde inceledik.

İçerik açısından çok zengin olan narın sağlığımıza faydaları çoktur. İçerdiği antioksidan miktarının yeşil çaydan on kat fazla olduğu söylenen nar, vücudun direncini artırarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalbi ve damarı koruyan nar, kanserle mücadele eder, kolesterolü dengeler, cildi korur ve ihtiyacınız olan C vitaminini karşılar. Bir sonbahar meyvesi olan narın faydaları ile birlikte nar suyunun hatta nar kabuğunun da birçok faydası bulunmaktadır. Makalemizde narın faydaları, narın içeriği, nar suyunun faydaları ve nar kabuğunun faydalarının tek tek inceledik.

NARIN FAYDALARI

Nar, kınagiller ailesinden olup Punica granatum olarak adlandırılmış çok taneli bir meyvedir. Ilıman iklimlerde yetişen nar, kuraklığa dayanıklı olup Akdeniz bölgesinde bin metreye kadar yükseklikte yetişebilir ve –10 dereceye kadar dayanıklıdır. İlk olarak İran'da ortaya çıktığı düşünülen nar, Akdeniz'de birkaç bin yıldır ekilmektedir. Ülkemizde nar üretimi daha çok Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yapılmaktadır. Antalya'nın Side ilçesi ile İspanya'nın Granada şehri adını nardan aldığı söylenmektedir.

Narın faydaları o kadar çoktur ki daha çok meyye olarak tükettiğimiz bu meyvenin gövde-kök ve dal kabukları ile meyve kabuğu da tıbbi olarak kullanılır. Kök ve gövde kabuğu tanen, nişasta ve alkaloidlerden pelletierin taşır. Nar taneleri, aşure, güllaç gibi birçok tatlıyı süsler. Nar ekşisi, özellikle salata sosu olarak, ayrıca et terbiyesinde kullanılır. Nar suyu, özellikle kış aylarında tüketimi artan bir içecektir.

NARIN İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Nar, özellikle vitamin, mineral ve vitamin içeriği ile faydalı bir meyvedir. C vitamini içeriği, günlük ihtiyacımızın yüzde 40'ını karşılayacak kadardır. Ayrıca K ve B vitaminleri ile birlikte omega-3 yağ asitleri, demir, magnezyum, fosofor, potasyum, folat, manganez, selenyum, çinko minerallerini de içerir. Antioksidan açısında ise narın bileşimi, yeşil çaydan kat be kat fazladır. Böyle zengin bir içeriği olan nar için başlıca antiviral, anti-inflamatuar ve antitümör diyebiliriz.