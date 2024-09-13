Narin Güran cinayetinde anne, baba ve ağabeyin savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı

arin Güran cinayeti soruşturması devam ediyor. Soruşturmaya ilişkin tüm şüphelilerin sorgulamaları sona erdi. Anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran kasten öldürmeye iştirak, 7 şüpheli ise suçluyu kayırma ve suç delilleri yok etme maddelerinden tutuklanmaya sevk edildi.

Soruşturmada anne Yüksel Güran'ın ifadesi de oldukça ilgi çekiciydi.

Savcının anneye yönelttiği, "Narin seni ve amcayı gördüğü için mi öldürdünüz?" sorusuna anne, "Hayır, öyle bir şey kesinlikle yok" yanıtını verdi.



İfadesinin başlarında, Narin'i kimin öldürdüğü konusunda bir fikri olmadığını söyleyen anne Güran'ın, sonlara doğru "Salim kızıma niye zarar verdi bilmiyorum" demesi de kendi ifadesiyle çelişmesine neden oldu.



Anne Güran'ın açıklık getiremediği sorular geldiğinde ise 'evde uyuduğunu' söylediği görüldü.

ANNE SUÇLAMALARI REDDETTİ, BABA SERBEST

Sorguda soğukkanlı ve sakin davrandığı belirtilen anne Yüksel Güran, hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Savcının sorduğu birçok soruya da "Bilmiyorum, haberim yok ve görmedim" şeklinde cevaplar verdi.

Salim Güran'la bir ilişkisi olup olmadığı sorulduğundaysa "Böyle bir şey kesinlikle yok, bu iddialardan utanç duyuyorum. Narin’i kim öldürdüyse Allah belasını versin" dedi.

Savcı, anne Güran'a saat 15:15’ten sonra Salim Güran'ı üç kez aramasını sordu.

HTS kayıtlarında tespit edilen görüşmelerle ilgili Yüksel Güran, "Bir kez yanlışlıkla aradım. Başka da kendisini aramadım" yanıtını verdi.

GİZEMLİ 3 ARAMA

Kolluktaki müşteki olarak alınan ifadenize Hediye'nin saat 16:00 sıralarında eve geldiğini beyan etmenize rağmen şu anki ifadenize 15:15'te beraber oturduğunuzu söylemektesiniz. Çelişkiyi gideriniz.



Ben saate bakmadığımdan saatleri hatali söylemiş olabilirim. Her iki ifademde de söylemiş olduğum saatler yanlış olabilir. Uyuduğumdan Hediye'nin saat kaçta eve geldiğini bilmiyorum.

“EVDEKİ HALILARI DEĞİŞTİRDİNİZ Mİ” SORUSU

Ben halıları değiştirmedim ancak eve insanların gelip gitmesi nedeniyle hatırladığım kadarıyla 5. 6. günde kız kardeşim Yasemin halıların kirlendiğini temiz halım olup olmadığını sordu ben de temiz halım olduğunu söyledim. Yasemin temiz halıyı alıp serdi, eski halım da evde yıkanmış halde bulunmaktaydı.

NARİN’İN KAYBOLDUĞU GÜN SALİM’E VEYA HERHANGİ BİR KİMSEYE BATTANİYE VERDİNİZ Mİ?



Kimseye herhangi bir battaniye vermedim ancak olay nedeniyle evime gelen giden çok fazla olduğundan benim evimden Salim'in evine uyumak için battaniye götürmüşse de bir bilgim yoktur.

NARİN’İN KAYBOLDUĞUNU NEDEN EŞİNİZ ARİF’E BİLDİRMEDİNİZ?

Ben eşimin batmandan eve döndüğünü ve yolda olduğunu biliyordum telaşa düşerse kaza yapar diye kendisine haber vermedim, eşim döndüğünde kendisine haber vermediğim için bana kızdı.



Nevzat Bahtıyar ifadesinde kızınız Narin Güran'ın cansız bedenini kendisine Salim'in verdigini belirtmiştir. Bu hususta ne biliyorsunuz anlatınız.



Hiçbir bilgim yoktur. Nevzat ve Salim her zaman birlikte gezerler. İyi arkadaştırlar. Ben onları her zaman birlikte görüyordum. Dost olduklarını biliyorum. Ben bu hususu ilk defa jandarmada gozaltina alındığımda ögrendim. Bizim Salim ile ailecek herhangi bir husumetimiz yoktur. Kızıma neden zarar verdiğini bilmiyorum.

"AMCAM VE BABAMIN ALACAK VERECEK MESELESİ VARDI"

Daha önce de gözaltına alınan 18 yaşındaki ağabey Enes Güran'ın da savcılıktaki ifadesine ulaşıldı.



Ağabey, Narin'in cansız bedenini dereye gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar hakkında,, "Ekonomik durum itibarıyla güçsüz ve sönük bir kişiliktir. Para için yapabilir, korkarak yapmış olabilir" dedi.



Ağabeye kolundaki ısırık izleri ve gözündeki morluk da soruldu..



İfadesine göre abi, Narin kayıpken üzüntüden kendi kolunu ısırdı. Gözündeki morluk için ise, mısır çöplerinden mi yoksa benim kendi yüzüme attığım yumruklardan mı kaynaklandığını bilmiyorum." diye cevap verdi.

"EŞİM VE SALİM ARASINDA KESİNLİKLE BİR ŞEY OLAMAZ"

Narin'in serbest bırakılan babası da ifadesinde, "Salim'in arabasını hiç kullanmıyoruz. Bu araca ben veyahut çocuklarım kesinlikle binmedik" dedi.



Babaya sorulan, "Eşinizin sizi aldattığınıza ilişkin bir şüpheniz var mı? Salim ile aralarında bir şey olabilir mi?" sorusunu ise, "Kesinlikle aralarında bir şey olamaz. Burada Salim'e güvendiğimden değil eşime güvendiğim için bunu demekteyim." şeklinde yanıtladı.



Baba Arif Güran, "İsterse kardeşim olsun isterse eşim olsun her türlü cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini de kullandı.

NARİN GÜRAN'IN KUZENİ İFADE DEĞİŞTİRDİ

Narin'in kuzeni Birsen Güran'ın da ifadeleri dikkat çekiciydi.



jandarmadaki ilk sorgusunda Narin'in kaybolduğu gün saat 17:40'ta evlerine gittiğini ve iki kuzenini sorduğunu anlatmıştı.



Ancak zanlı, mahkemedeki sorgusunda bu ifadesini değiştirdi.

"Narin Güran saat 14:00 sıralarında bizim eve gelerek zili çaldı ve kardeşlerimi sordu." dedi.

"AMCAM 17.40 DEMEMİZİ İSTEDİ"

Birsen Güran'ın ifadesinde tutuklanan amcası Salim Güran ile ilgili, "Narin'in kaybolduğu gün ya da ertesi gün tam hatırlamıyorum ama kardeşim Melike ile bu durumu konuşurken amcam Salim Güran'ın bu olaya şahit olması üzerine, bize saat 17:40 sıralarında Narin'i gördüğümüzü söylememizi istedi." sözleri ise dikkat çekti.