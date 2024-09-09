Narin Güran cinayetinde kan donduran itiraf

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra kahreden haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni, dün köyün yakınında bir dere yatağında çuval içinde bulundu. Olayın ardından Narin'in annesi, babası ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, otopsi işleminin tamamlandığını ve alınan örneklerin incelenmesinin ardından kesin ölüm nedenine dair bir rapor hazırlanacağını belirtti. Öte yandan Narin Güran cinayetiyle ilgili kan donduran bir itiraf geldi.

"CESEDİ ÇUVAL İÇERİSİNDE BANA VERDİ"

Sabah gazetesinden yer alan habere göre; gözaltına alınanlardan birinin Narin'in muhtar olan amcasının cesedi çuval içerisinde kendisine verdiğini söyledi. Gözaltındaki şahsın, "Muhtar (amca) cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dediği öğrenildi.

NARİN GÜRAN'IN ÖN OTOPSİ RAPORU ÇIKTI

Narin Güran'ın dere kenarında bulunan cesedi Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cesedin üzerinde tam 10 saat boyunca yapılan incelemelerin ardından ön rapor yayımlandı. Narin Güran'ın adli tıp ön raporuna göre; boynunda boğma izi bulunduğu, 15 gün suda kaldığı, ayağında kırık olduğu ve cesette yer değiştirme izinin yüksek olduğu tespit edildi.

AMCANIN OTOMOBİLİ YENİDEN İNCELENİYOR

Narin'in tutuklanan amcası Salim Güran'a ait olan ve Narin'e ait DNA'nın tespit edildiği otomobil, yaşanan olayların ardından incelenmek üzere jandarma tarafından tekrar götürüldü.

TÜRKİYE NARİN'E AĞLIYOR!

Narin Güran'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlenmelerinin ardından 2. derece yakını olan Baran Güran'a teslim edildi. Küçük Narin'in cenaze namazı komşu köyde kılındıktan sonra Tavşantepe Mahallesi'nde defnedilecek.

YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ, META'DAN VERİLER TALEP EDİLDİ

Öte yandan tutukluluğu devam eden amca Salim Güran olaydan sonra tüm mesajlaşma ve arama kayıtlarının silindiği ortaya çıkmıştı. Amcanın sildiği mesajlar için harekete geçildiği ver META'dan verilerin talep edildiği öğrenildi.