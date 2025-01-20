Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Diyarbakır'da 8 yaşında katledilen ve kamuoyunun vicdanını derinden sarsan Narin Güran cinayetine ilişkin dava 28 Aralık'ta sonuçlanmıştı.

Tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

ANNE YÜKSEL GÜRAN'IN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ

Anne Yüksel Güran'ın avukatı yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunmuş dilekçede, müvekkilinin tahliyesini talep etmişti.

MAHKEME TAHLİYE TALEBİNİ REDDETTİ

Talebi değerlendiren Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Yüksel Güran ile ilgili Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 28 Aralık 2024'te verdiği tutukluluk halinin devamına dair kararında herhangi bir isabetsizlik bulunmadığına, verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğuna kanaat getirerek, sanık avukatlarının yaptığı tahliye talebini reddetti, sanığın tutukluluğunun devamına oy birliğiyle hükmetti.