Narin Güran davasında karar verildi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşması üçüncü günde de devam etti.

Duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar, savunma yaptı.

Sanıklar, suçlamaları kabul etmeyip masum olduklarını ileri sürdü.

Tutuklu sanıklardan ağabey Enes Güran, suçlamaları kabul etmedi. Nevzat Bahtiyar'ı suçladı ve beraatini istedi. Anne Yüksel Güran ise suçlamaları reddetti, masum olduğunu söyledi.

Tutuklu sanıkların savunmaları bitti,mahkeme salonunda ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı, sağlık personelini de salonda hazır bekletildi.

SON SÖZLER ALINDI

Mahkeme Başkanı, sanıklara son sözlerini sordu:

Anne Yüksel Güran: Yüreğim yaralıdır ama rabbim şahittir. Kızımın asla katili olmamışım asla kızıma zarar vermedim rabbim hakkımı bırakmasın.

Nevzat Bahtiyar: Narin'i ben öldürmedim. Cesedini Salim Güran bana verdi ben de taşıdım. Taşıma cezası neyse ben razıyım yemin ederim ben öldürmedim.

Enes Güran: Ben hep doğru konuştum. Hakkımı yiyenlere hakkım helal değil. Mahkeme ne derse odur, üzerime atılı suçları kabul etmiyorum serbest bırakılmak istiyorum.

Salim Güran: Narin benim yeğenimdir bu dünyada en son zarar verecek insan benim, ben Narin'e zarar vermedim. Öküz meydanda ama kimse burda demiyor.

KARAR AÇIKLANDI

Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tutukluluk halinin devamına karar verildi. Nevzat Bahtiyar'a verilen cezanın suç delillerini gizleme ve yok etmekten aldığı belirtildi.