Narin Güran davasında mütalaa açıklandı

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26/12/2024

Narin Güran davasında mütalaa açıklandı

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'inde görülen Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada savcılık, esas hakkındaki mütalaayı açıkladı.

 

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Tüm sanıkların suç ortağı olduğunu belirten savcı, sanıklardan ağabey Enes Güran ve anne Yüksel Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 37/1 maddesi ile birlikte 82/1-d,e, 53/1 ve 63. maddeleri gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti.

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TAGS: Narin Güran davasında mütalaa açıklandı
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