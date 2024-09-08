Narin soruşturmasında 21 yeni gözaltı

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08/09/2024

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Narin soruşturmasında 21 yeni gözaltı

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'den acı haber geldi. 21 Ağustos'tan bu yana aranan Narin Güran'ın cansız bedeni köye 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz deresinde bulundu. Mahalleye giriş çıkışlar yasaklanırken Narin’in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in dere kenarında çuval içerisinde bulunduğunu ve ilk bulgulara göre, çuvalın üzerinin şüphe uyandırmaması için taşlarla ve dallarla doğal bir görüntü verildiğini açıkladı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilirken soruşturma kapsamında Narin'in anne-babası ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 21 şüpheliye gözaltı talimatı verildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

08/09/2024 18:24
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TAGS: Narin soruşturmasında 21 yeni gözaltı
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Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği davada ara karar çıktı. Tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün için tahliye kararı verildi. Dilan Polat, tahliye haberini sevinçle karşılarken ilk olarak kızını arayıp haber verdi. "Enerjim gelyor." ifadelerini kullanan Polat'ın sosyal medya hesabından "Enerci" şarkısıyla dans ettiği görüldü.

Narin Güran'ın amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

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Türkiye, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek haberi bekliyor. "Narin bulundu mu?" sorusunun cevabı aranırken soruşturma kapsamında gözaltına alınan küçük kızın amcası ve aynı zamanda muhtar olan S.G. bugün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Komandolar, araziye inerek delil ararken küçük kızı arama çalışmaları ise köye 2 km mesafedeki sulama kanalına yakın noktada yoğunlaştırıldı.

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