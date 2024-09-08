Narin soruşturmasında 21 yeni gözaltı

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'den acı haber geldi. 21 Ağustos'tan bu yana aranan Narin Güran'ın cansız bedeni köye 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz deresinde bulundu. Mahalleye giriş çıkışlar yasaklanırken Narin’in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in dere kenarında çuval içerisinde bulunduğunu ve ilk bulgulara göre, çuvalın üzerinin şüphe uyandırmaması için taşlarla ve dallarla doğal bir görüntü verildiğini açıkladı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilirken soruşturma kapsamında Narin'in anne-babası ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 21 şüpheliye gözaltı talimatı verildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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