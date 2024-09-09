Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e yükseldi

TC Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:

"Yüreğimizi yakan Narin Güran evladımızın ölümüyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi amacıyla Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda adli tıp uzmanlarınca sabah saat 10.30’da başlayan otopsi işlemi akşam saat 21.40’ta tamamlanmıştır.

Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu

"Kesin ölüm sebebine ilişkin rapor düzenlenecek"

Uzman adli tıp heyeti tarafından gerçekleştirilen otopsi işleminde, alınan doku örnekleri üzerinde kimyasal, biyolojik, patolojik ve diğer bazı incelemelerin yapılması gerekmektedir.

Bu nedenle alınan örneklerden bir kısmı Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığınca, bir kısmı ise İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca incelendikten sonra kesin ölüm sebebine ilişkin rapor düzenlenecektir.

Soruşturmanın bu aşamasında gözaltına alınan kişilerin ifade işlemleri devam etmektedir.

Her ayrıntı tek tek titizlikle incelenmekte olup, elde edilen deliller doğrultusunda 1 kişi daha gözaltına alınmış, soruşturmada gözaltındaki kişi sayısı 24’e yükselmiştir.

Bu acı olayın aydınlatılması ve gerçeklerin ortaya çıkarılması için tüm ayrıntıların üzerine kararlılıkla gidilmektedir. Narin evladımızın ölümüne sebep olan ya da olanlar, adalet önünde hesap vermekten kaçamayacaktır."

Narin'in cansız bedeni 19. günde bulundu

Havadan ve karadan günlerce arandı. Çok sayıda ekiple, her ihtimal değerlendirilerek, şüpheli noktalar defalarca kontrol edildi.

Son ana kadar umut vardı. Ancak, aramaların 19'uncu günde 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni bulundu.

Üzücü haberi ilk olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu. "Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" dedi.

Ayrıntıları, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu açıkladı.

Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıkladı.

Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı.