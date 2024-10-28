Narin'in abisinden kafa karıştıran paylaşım: Hemen sildi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan sonra 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti davasında, tutuklu olmayan tek ağabeyi Baran Güran sosyal medya paylaşımları yaptı.

Baran Güran, tutuklu annesi Yüksel Güran, kardeşi Enes Güran ve Narin Güran'ın yer aldığı üç ayrı paylaşımı 45 dakika sonra sildi.

Daha önce, "Kim olursa olsun sorumlular cezalandırılsın" diyerek vekaletini Diyarbakır Barosu'na veren Baran Güran, ardından vekaletini geri çekmişti.

ART ARDA PAYLAŞIMLAR

Baran Güran, ilk paylaşımında annesi Yüksel Güran'ı özlediğini belirterek, "Bırak onlar ne diyorsa söylesinler, canım annem, senin evladını kimse yıkamaz, çok özledim. Dünyaya yeniden gelsem yine senin evladın olmak isterdim. Canım annem." ifadelerini kullandı.

Baran Güran, ikinci paylaşımında hakkında müebbet hapis cezası istenen 15 yaşındaki kardeşi Enes Güran'ın fotoğrafını paylaştı. Paylaşımında, "Sana iftira atanlar utansın aslanım. Senin başın hep böyle dik olacak." ifadelerini kullandı.

AMCAYLA PAYLAŞIM YAPMADI

Baran Güran, üçüncü paylaşımında katledilen küçük kardeşi Narin ile birlikte bir fotoğrafını paylaşarak, "Saçının teline zarar gelse dünyayı yıkacak annesine, abilerine 'katil' dediniz. Ben sizleri Allah'a havale ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tutuklu amcası Salim Güran hakkında paylaşım yapmaması dikkat çekerken, Baran Güran tüm paylaşımlarını 45 dakika sonra sildi.



