Narin'in ağabeyi Baran Güran: 'Her yerde annemi, kardeşlerimi görüyorum, ağır küfürler var, Allah için yapmayın'

Narin cinayetiyle ilgili her gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkmaya devam ederken, tüm gözler aile üyelerine çevrilmiş durumda.

Aralarında anne, baba ve kardeşlerin de olduğu toplam 23 kişinin sorgusu sürerken, küçük Narin'in cansız bedeni, dışarıdaki tek yakını olan abi Baran Güran'a teslim edilmişti.

Ağabey Güran, TikTok hesabında yaptığı paylaşımda "Her şey tam belli olmadan anneme, babama, kardeşlerime kötü şeyler söylemeyin. Allah büyük. Bunu yapan kansız çıkacak. Allah için her yerde annemi, kardeşlerimi görüyorum. Ağır küfürler var, Allah için yapmayın. Beni de düşünün; ne annem var yanımda, ne babam, ne de akrabalarım" ifadelerini kullandı.