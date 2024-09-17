Narin'in amcasından tuhaf mizansenli paylaşım

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber gelmişti.

8 yaşındaki çocuğun naaşı, Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Kamuoyu olaya ilişkin soruşturmayı yakından takip ederken, gözler Güran ailesinin bireyleri ve Tavşantepe Köyü'ne çevrilmiş durumda.

Son olarak sosyal medyada Narin'in amcası Kurtuluş Güran'ın, çocuk kaybolduktan beş gün sonra, henüz Narin'in naaşı bulunmadan yaptığı bir paylaşım dolaşıma sokuldu.

İLGİNÇ VİDEODA İLGİNÇ DİYALOGLAR

Sosyal medyada yer alan videoda Kurtuluş Güran ve yanındaki kişilerin, çocuğun kaybolmasına ilişkin gayriciddi diyalogları yer alıyor. Amca Güran ve diğer iki kişi arasında geçen diyalog şöyle:

- Bu küçük kız hala bulunmamış. Bak, herkes seferber olmuş.

- Biz de elimizden geleni yaptık kardeşim. İnşallah sağ salim bulunur, ailesine teslim edilir.

- Kardeş, hiçbir haber yok mudur?

- Ağabey daha hiçbir haber yoktur valla.

- Dilerim Allah'tan en kısa zamanda bulunur inşallah. O bizim de kardeşimizdir. İnşallah herkes elinden geleni yapar.

- Kardeş, vicdanım hiç rahat değil.

- Pala, bizim de vicdanımız rahat değil kardeşim. Elimizden gelen bu. Belki bununla vesile oluruz kardeşimize. Belki bulunur Pala, ha?

- Ben de inanıyorum kardeşim. Güzel kalpli insanlar sayesinde bulunacak kardeşim.

- Tabii bulunacak.

DERENİN DEBİSİNİ Mİ YÜKSELTTİ?

Savcılıktaki sorgusunun ardından adli kontrolle serbest bırakılan amca Kurtuluş Güran, ifadesinde arama çalışmalarında şüpheli bir duruma rastlamadığını ileri sürmüştü.

Öte yandan Devlet Su İşleri'nde çalışan Kurtuluş Güran'ın cenazenin bulunduğu Eğertutmaz Deresi'nin debisini yükselttiği iddiası da gündeme gelmişti. Söz konusu iddiayı şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla gündeme getirmişti.