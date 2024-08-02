Arabada bir buçuk kilo uyuşturucu bulundu

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02/08/2024

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Arabada bir buçuk kilo uyuşturucu bulundu

Uyuşturucu tacirlerine karşı savaş açan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri gerçekleştirdikleri (Gamıç) operasyonunda yaklaşık 1 buçuk kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdi.

Narkotik polisi tarafından takip altında olan uyuşturucu taciri Olgu Kasapoğlu gerçekleştirilen (Gamıç) operasyonda aracı ile durdurularak yapılan aramasında uyuşturucu madde bulundu. Narkotik Polisinin uyuşturucu maddeyi aracında tespit etmesi üzerine suç üstü tutukladığı zanlı Olgu Kasapoğlu Narkotik şubeye celp edilerek zanlının huzurunda aracında detaylı arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada araçta gizlenmiş yaklaşık 1 buçuk kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu. Araçta Narkotik detektör Köpeği tarafından yapılan detaylı aramanın ardından zanlı şubeye götürülerek sorgulamasına başlandı.

Kamalı Haber

02/08/2024 17:45
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TAGS: Arabada bir buçuk kilo uyuşturucu bulundu
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