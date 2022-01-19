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Narkotik polisinden Akyar kapısında operasyon, 1 tutuklu

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19/01/2022

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Narkotik polisinden Akyar kapısında operasyon, 1 tutuklu

Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin bugün 16.00 sıralarında Gazimağusa'da Akyar Kara Giriş Kapısı'nda düzenlediği ve "Kapkaç Operasyonu" adı verilen operasyonda, aracında ve evinde 325 gram uyuşturucu bulunan bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, Güney Kıbrıs'tan gelen E.E.'nin (E-52) aracında ve ardından da evinde yapılan aramada, toplam 325 gram ağırlığında sentetik cannobinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

E.E. tutuklandı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

19/01/2022 21:20
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TAGS: Narkotik polisinden Akyar kapısında operasyon, 1 tutuklu
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