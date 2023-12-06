Narkotik polislerine plaket..

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan polis memurlarına plaket takdim edildi.

Başbakan Ünal Üstel törende yaptığı konuşmada, polis teşkilatının daha verimli hale gelmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirterek, ülkenin huzuru için hükümetin polis teşkilatının yanında olduğunu vurguladı.

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ise, Ocak-Kasım döneminde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 326 operasyon yapıldığını, yaklaşık 280 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, 389 zanlı aleyhinde yasal işleme gidildiğini açıkladı. Kuni, geçmiş yıllara nazaran bu yılın ilk 11 ayı içerisinde ele geçirilen uyuşturucu miktarının rekor düzeyde olduğunu kaydetti.

Törene Başbakan Ünal Üstel, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü yetkilileri ve polis memurları ile bazı bürokratlar katıldı.

Törende konuşmaların ardından plaket ve belge takdimi yapıldı. Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’ye plaketini Başbakan Ünal Üstel takdim etti.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel, böyle duyarlı bir konu üzerinde çalışan polis memurlarına plaket takdim etmenin kendisi için çok önemli ve anlamlı olduğunu ifade etti.

Uyuşturucuyla mücadele eden insanların gençleri uyuşturucu tacirlerinden korumak için çalıştığını vurgulayan Üstel, hükümete geldikleri günden beri bu konuya ağırlık verdiklerini dile getirdi.

Polis teşkilatının bu konuda çok iyi çalıştığını belirten Başbakan Üstel, Polis Genel Müdürü’nün açıkladığı verilere işaret ederek, ele geçirilen uyuşturucu miktarının rekor düzeyde olduğunu kaydetti. Üstel, “Çok dikkatli olmamız lazım” dedi.

-“Polis teşkilatının daha verimli hale gelmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz”

Bütün sıkıntılara rağmen polis teşkilatında, özellikle narkotik ve kaçakçılık bölümünde çalışan polisleri yürekten kutlayan Üstel, bir sene içerisinde gösterilen başarıyı daha ileriye götürmek için hükümet olarak imkânlarını seferber edip, polis teşkilatının daha verimli hale gelmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti.

“Çünkü çocuklarımız, gençlerimiz her şeyimizdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceğini çocuklarımıza ve gençlerimize devredeceğiz” diye konuşan Başbakan Üstel, uyuşturucu tacirlerinin, çocuklara bulaşmaması için polis teşkilatı yetkilileri ve uzmanlarla yeni bir yol haritası daha ortaya koyacaklarını söyledi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun gençleri tekrar hayata kazandırmak için elinden gelen gayreti gösterdiğini ifade eden Başbakan Üstel, “Biz imkanlar dahilinde kendilerine elimizden gelen desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz” dedi. Üstel, bunun ada geneline yayılması, diğer ilçelerde de komisyonun oluşması ve tespitlerin yapılarak, çocukların topluma kazandırılması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Uyuşturucunun büyük bir tehlike olduğuna dikkat çeken Başbakan Üstel, hava, deniz giriş kapılarının yanı sıra Güney Kıbrıs ile aralarında geniş bir sınır olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte daha sıkı tedbirler alıp, tehlikeleri bertaraf etmek istediklerini dile getirdi.

KKTC tanınmasa bile bu konuda gerek İnterpol, gerekse istihbarat ağlarıyla sürekli istişare içerisinde olunduğunu ifade eden Üstel, her şeyden önce Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin istihbaratıyla konuşularak, gerektiği zaman önlemlerin alındığını belirtti.

Başbakan Üstel, üçüncü ülkelerden gelen ve KKTC’de uyuşturucu ticareti yapmaya çalışan kişilerin polisin üstün gayretiyle tutuklanarak, gerekli ülkelere iade edildiğini, edilmeye de devam edileceğini kaydetti.

-Polise 150 kişilik yeni istihdam

Göreve geldiği günden beri polis teşkilatına polis memuru takviyesi yapıldığını anlatan Başbakan Üstel, 150 kişilik yeni bir alım olacağını söyledi. “Çünkü her geçen gün nüfusumuz büyüyor. Nüfusumuz büyürken, tehlikeler de büyüyor” diyen Üstel, polis teşkilatının da büyütülerek, uyuşturucu ticaretiyle uğraşanlara göz açtırılmayacağını vurguladı.

Polisin bir sene içerisinde yaptığı operasyonlar ve denetimlere değinen Başbakan Üstel, ikamet izinsiz kişilerin sınır dışı edileceğini belirterek, polisin de bu konuda tavizi olmadığını söyledi. Başbakan Üstel, ülkenin huzuru için hükümetin polis teşkilatının yanında ve her türlü katkıyı koymaya hazır olduğunu vurgulayarak, yeni yılda da çalışmalarını durdurmadan yollarına devam edeceklerini belirtti.

-Kuni

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni de, bugünün en önemli toplumsal sorunlarından biri olan uyuşturucunun, tüm devletlerin mücadele ettiği öncelikli sorunlar arasında yer aldığını ifade etti.

Uyuşturucu madde ticaretinin sınır ötesine geçerek, uluslararası bir boyut kazandığını dile getiren Kuni, “Bu sorunun birçok toplumun geleceğini tehdit ettiği gözlerden kaçmamaktadır” dedi.

Kuni, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün, uyuşturucuyla mücadelede çeşitli platformlarda oluşturduğu toplumsal bilincin yanı sıra, tüm kurumlarla yaptığı iş birliği ve halkının desteğiyle gençleri zehirlemeye çalışan, zehir tacirlerine göz açtırmamaya devam ettiğinin altını çizdi.

Kasım Kuni, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün, kısıtlı personel ve teknik imkanlar dahilinde, elde ettiği bilgileri değerlendirerek, düzenlediği operasyonların yanı sıra, deniz, hava limanları ile kara kapılarında narkotik dedektör köpekleriyle gerekli arama faaliyetlerinde bulunduğunu kaydetti. Kuni, müdürlüğün, uyuşturucuyla mücadelede zehir tacirlerine göz açtırmamaya yıl içerisinde de devam ettiğini belirtti.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünün, uyuşturucu ile mücadelenin yanı sıra ülke dahilinde tüm kaçakçılık faaliyetleriyle de etkin bir şekilde mücadele ettiğini ifade eden Kasım Kuni, şöyle devam etti:

“Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü, uyuşturucu suçlarıyla mücadelenin yanı sıra proaktif polislik anlayışı içerisinde çeşitli kurum, kuruluş, aileler ve öğrencilere uyuşturucu konusunda eğitim ve seminer veriliyor. Müdürlük, uyuşturucuyla mücadelede toplumsal bilinci artırma adına sosyal sorumluluk alanında kendine ayrı bir misyon üstlenmiş bulunmakta.”

-“11 ayda 326 operasyon yapıldı, 280 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi”

Polisi Genel Müdürü Kuni, bu yıl Ocak-Kasım ayları içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 326 operasyon yapıldığını ve yaklaşık 280 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilerek, 389 zanlı aleyhinde yasal işleme gidildiğini belirtti.

Kuni, geçmiş yıllara nazaran bu yılın ilk 11 ayı içerisinde ele geçirilen uyuşturucu miktarının rekor düzeyde olduğunu vurguladı.

Bu süreçte polis teşkilatı ile iş birliği içerisinde suçla mücadelede polise her konuda yardımcı olan başta halk olmak üzere devletin tüm kurum ve kuruluşlarına teşekkür eden Kuni, polis teşkilatına olan desteğin devam edeceğine inanç belirtti.

-Hatipoğlu

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu da, böyle bir günde bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Harcadığınız emek, özverileriniz bizler için çok değerlidir. Çünkü ülkenin güvenliğini sağlıyorsunuz” diye konuştu.

Polis memurlarının çok zor bir iş yaptığını dile getiren Hatipoğlu, polislerin ailelerinden, sevdiklerinden ödün vererek, çalıştığını kaydetti. Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun özellikle yasa çalışmalarında çok desteklendiğini belirten Hatipoğlu, “Yasalar hazırlanırken, önümüzü açıyorsunuz. Minnettarım sizlere” dedi.

Komisyona verdikleri değer, iş birliği ve destek nedeniyle Başbakan Üstel ve müsteşarlarına da teşekkür eden Hatipoğlu, iş birliklerinin güçlenerek devam etmesini hedeflediklerini söyledi.

Gelecekle ilgili planladıkları projeler olduğunu ifade eden Hatipoğlu, çok daha güzel işlerde iş birliği yapacaklarına inanç belirtti.