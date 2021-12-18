Narkotikten 3 ayrı yerde operasyon: 3 tutuklu!

Gazimağusa Limanında,17.12.2021 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, bir yük gemisi ile limana gelen A.E.(E-48)’nın kullanımında bulunan tır araçta yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Öte yandan yine Gazimağusa’da, 17.12.2021 tarihinde, A.M.Z.S.A.H.(E-24)’nın üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından yapılan aramada; yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulundu

Dikmen’de ise, 17.12.2021 tarihinde, A.A.J.A.(E-26)’nın kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sigara ile bir adet öğütücü bulundu.

Operasyonlarda 3 şahıs tutuklandı, soruşturma sürüyor.

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18/12/2021 09:58