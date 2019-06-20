Polis memurunun evinden çıkanlar şok etti

Bugün saat 15:30 sıralarında, Doğanköy’de polis memuru Z.D.(E-37)’nin kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 3 adet 9 mm çapında tabanca ve tabancalara ait şarjör, 18 adet 9 mm çapında canlı mermi, 12 adet 7,65 mm çapında canlı mermi, 6 adet 9 mm çapında canlı kurusıkı mermi, bir adet metal arama dedektörü ile eski eser olduğuna inanılan 29 adet sikke bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

