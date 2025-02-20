Narkotikten ‘Kasırga Operasyonu’

Karşıyaka’da dün saat 21.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Kasırga Operasyonu” kapsamında, B.A.(E-30), M.A.(E-36) ve A.A.(E-31)’nın tasarruflarında satışa hazır paketler halinde toplam 6 kilo 330 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 5 gram ağırlığında kubar esrar türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 64 bin 85 TL, 540 ABD Doları, 4675 Euro ve 1560 Sterlin nakit paralar ele geçirildi.

Polisten verilen bilgiye göre, bahse konu şahıslar tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor…