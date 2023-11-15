Narkotik'ten Lefkoşa,  Gazimağusa ve Girne'de “Vatan Operasyonu”

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne’de “Vatan Operasyonu” gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında söz konusu üç İlçede; toplam 460 gram ağırlığında Hintkeneviri türü, yaklaşık 400 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü ile yaklaşık 20 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin yanı sıra uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 25 bin 5 TL, 240 sterlin, 50 Euro ve 50 ABD Doları nakit para ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında, toplam 11 kişi tutuklandı.

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