Narkotik'ten Zincir Operasyonu!

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04/08/2022

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Narkotik'ten Zincir Operasyonu!

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen Zincir Operasyonu kapsamında, Yeşiltepe’de M.Ş.(E-45)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri(skunk) ve yaklaşık 1 gram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan çubuklu şeker, içerisinde yaklaşık 0.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücü, tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 14 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.

04/08/2022 12:22
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TAGS: Zincir Operasyonu, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü
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