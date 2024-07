Narsist kişilerde sosyal medya bağımlılığı daha fazla

Psikolog Ecem Özcan Tatlıdil, “Yapılan araştırmalarda narsist kişilerde sosyal medya platformlarına karşı daha faza bir bağımlılık eğilimi görülmüştür. Çünkü narsist kişiler, hayatlarına ilişkin her ayrıntıyı dünya üzerindeki her şeyden daha önemli bulduklarından, bu platformlarda kendileriyle ilgili her anı paylaşmaktadırlar” dedi.

Psikolog Ecem Özcan Tatlıdil, "Yapılan araştırmalarda narsist kişilerde Facebook, Instagram, TikTok ve benzeri sosyal medya platformlarına karşı daha faza bir bağımlılık eğilimi görülmüştür. Çünkü narsist kişiler, hayatlarına ilişkin her ayrıntıyı dünya üzerindeki her şeyden daha önemli bulduklarından, bu platformlarda kendileriyle ilgili her anı paylaşmaktadırlar" dedi. İnternet kullanım bozukluğunun dokuz tanı ölçütü olduğunu ifade eden Tatlıdil, şu şekilde sıraladı: "Zihnin sürekli internet ile meşgul olması, internet bağlantısı olmadığında geri çekilme yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması, internette geçirilen süreye ilişkin tolerans geliştirilmesi, internette olmayı kontrol etme girişimlerindeki başarısızlık, problemlere rağmen internet kullanımını sürdürmek, internet dışında kalan önceki ilgi, hobi ya da eğlenceli aktiviteleri yitirmek, disforik duygu durumunu rahatlatmak ya da kaçınmak için internet kullanmak, internette daha fazla kalabilmek için aile üyelerini vb. aldatmak, kandırmak, internette daha fazla zaman geçirmek için önemli ilişkiler eğitim ya da iş fırsatlarını kaçırmaktır."

27/07/2024 15:47